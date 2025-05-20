Двух водителей и ребенка-пассажира госпитализировали после ночного ДТП в Ижевске

Двух водителей и несовершеннолетнего пассажира с травмами увезли в больницу после ночного ДТП с участием двух автомобилей на ул. Клубной в Ижевске, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла вчера, 19 мая, около 21.00.

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25-летняя водительница Mazda CX-5 при повороте на регулируемом перекрестке не уступила дорогу Skoda Superb. Второй легковушкой управлял 20-летний шофер. Ребенок находился в Mazda CX-5. Все участники ДТП получили травмы. Пострадавших госпитализировали.