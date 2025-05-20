Прокурором Дюртюлинского района назначен Фидан Янгуразов

Фидан Янгуразов назначен прокурором Дюртюлинского района. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, декабря 2020 года он возглавлял надзорное ведомство Татышлинского района

Фидана Янгуразова представил руководству местной судебной системы и правоохранительных органов заместитель прокурора республики Андрей Маркин.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, Фидан Янгуразов родился в 1985 году в Буздяке. Высшее образование получил в Уфимском юридическом институте МВД России. С 2007-го по 2011 год работал следователем следственного отдела по Советскому району при прокуратуре, с 2011-го по 2013 год — помощником и старшим помощником прокурора Советского района. До 2016 года был заместителем и старшим помощником прокурора Альшеевского района. С 2016 года Фидан Янгуразов работал старшим прокурором и прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Башкирии, пока в 2020 году не стал прокурором Татышлинского района.

С 2021-го прокурором Дюртюлинского района был Рустэм Раянов, который в феврале 2025 года возглавил прокуратуру Нефтекамска.

Идэль Гумеров