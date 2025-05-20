Обанкротившегося главу Горводоканала Никольска уволили благодаря прокуратуре

Администрация Никольска Пензенской области расторгла трудовой договор с руководителем МКП «Горводоканал», ранее признанным банкротом, по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Никольского района выяснила, что руководителя МКП «Горводоканал» признали банкротом в мае минувшего года, а в ноябре была завершена процедура реализации его имущества. Однако в нарушение закона он продолжал возглавлять муниципальное предприятие.

Прокуратуре стало известно, что учредитель МКП «Горводоканал» в лице администрации Никольска бездействовал в части расторжения трудового договора с банкротом. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе местной администрации. В итоге нарушения были устранены, виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов