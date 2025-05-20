Печать времени

В мае этого года ТК «Девиз», выросший из частной типографии до крупнейшего комплекса Северо-Запада России, отмечает тридцатилетний юбилей. Любая торговая точка с разнообразной печатной продукцией в Петербурге — своего рода витрина «Девиза». «Ъ-СПб» вспомнил, как изменялись подходы к печатному делу со времен первой книги, изданной еще при Иване Грозном до наших лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фронтиспис и заглавная страница Апостола, напечатанного в 1563–1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Москве

Фото: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец Фронтиспис и заглавная страница Апостола, напечатанного в 1563–1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Москве

Фото: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец

У истоков: «Апостол» Ивана Федорова

Первой печатной книгой в России считается «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Издание, увидевшее свет в 1564 году при Иване Грозном, стало первым, где были указаны даты печати и имена типографов. Однако до появления «Апостола» в Москве действовала Анонимная типография, в которой было напечатано несколько книг без выходных данных. Минимум пять из них отпечатаны ранее 1564 года, то есть они старше федоровского «Апостола».

К изданиям Анонимной типографии относят, например, узкошрифтное «Четвероевангелие» (1553–1554), «Триодь постную» (1555–1556), «Триодь цветную» (1556–1557) и среднешрифтное «Четвероевангелие» (1558–1559). Вполне вероятно, что в Анонимной типографии работали и Федоров с Мстиславцем. Ведь они впоследствии использовали те же приемы набора, верстки и печати, которые, кроме Анонимной типографии, нигде больше не использовались.

«Сия же мысль — печатать книги — не от себя пришла, но от премудрого и вседержавного Бога промысл изыде»,— писал Иван Федоров в послесловии к своему первопечатному «Апостолу». Это издание стало не просто богослужебной книгой, а символом начала новой эпохи. Однако судьба первопечатника сложилась трагически: из-за подозрений в ереси и поджога типографии (возможно, устроенного переписчиками, терявшими доход) он был вынужден бежать в Великое Княжество Литовское.

Расцвет частных типографий: от Новикова до Сытина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый выпуск «Санкт-Петербургских ведомостей» от 2 (13) января 1728 года

Фото: Wikipedia Первый выпуск «Санкт-Петербургских ведомостей» от 2 (13) января 1728 года

Фото: Wikipedia

Долгое время печатное дело в России оставалось под строгим контролем церкви и государства. Лишь при Петре I, с его страстью к европеизации, начался прорыв. В 1703 году вышла первая русская газета — «Ведомости», а новый гражданский шрифт, разработанный по указу царя в 1710 году, сделал книги доступнее.

Первым среди частных лиц право печатать и распространять книги на территории всей России от Петра I получил голландец Ян Тессинг. В 1700 году он получил жалованную грамоту на открытие частной типографии в Амстердаме. В его типографии выпускали карты, чертежи, портреты, математические, архитектурные и военные книги. Преемником Тессинга после смерти в 1701 году стал Илья Копиевский. Среди напечатанных им изданий — «Книга учащая морского плавания», «Символы и эмблемата», «Руковедение в грамматику славяно-российскую» и первые переводы древних писателей.

В самой же России типографии были государственные, а частные стали появляться лишь через полвека после смерти Петра. В 1771 году в Петербурге открыли первую частную типографию Гартунга. При этом строго указывалось печатать книги только на иностранных языках «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». В 1776 году издатели Иоганн Якоб Вейтбрехт и Иоганн Карл Шнор получили право печатать в своей типографии литературу на всех языках, включая русский. Указ 1783 года «О вольных типографиях» открывал дорогу на новый для России рынок всем желающим частным лицам. Всего через несколько лет в Петербурге насчитывалось около 20 частных типографий. Крупнейшей среди них была типография Шнора, которая выпустила более 230 изданий на русском языке.

С 1785 по 1790 год число книг, издаваемых в России ежегодно, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с началом царствования Екатерины II. Одним из первых частных издателей стал Николай Новиков, чья типография в Москве (1779–1792) выпускала сатирические журналы, учебники и даже первую русскую сельскохозяйственную энциклопедию. Однако позже из-за якобы связей с масонами его предприятия были закрыты, а самого Новикова заточили в Шлиссельбургскую крепость. К концу века маятник типографской «вольницы» качнулся в обратную сторону. Число частных типографий сокращалось, и к 1796 году их осталось всего шесть.

Книга как хлеб

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1900-е годы. Типография в Санкт-Петербурге

Фото: Wikimedia 1900-е годы. Типография в Санкт-Петербурге

Фото: Wikimedia

К середине XIX века печать в России стала мощным инструментом просвещения и коммерции. Типография Кузнецова в Москве печатала лубочные картинки для народа, а фирма Ивана Сытина — дешевые книги для крестьян. «Я хочу, чтобы книга была доступна каждому как хлеб»,— говорил Сытин, чьи издания расходились миллионными тиражами. К 1914 году «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина» выпускало четверть всей печатной продукции в России. Приказчик из копеечного магазинчика, торгующего лубочными картинками, Сытин превратился то ли в просветителя, то ли в расчетливого бизнесмена, понявшего, что спрос на книги будет стремительно расти вслед за грамотностью. Впрочем, к просвещению народа Сытин подходил с сугубо деловой стороны. Он приобрел суперсовременный французский станок, который мог печатать цветные иллюстрации к книгам, но печатать на нем стал лубочные картинки. Книжный рынок был уже поделен, даже ниша «мещанской литературы» была для начинающего книгоиздателя недоступна. А вот на лубочном фронте возможности для прорыва были. Приобретя станок, Сытин сразу экономил на содержании штата художников и предлагал публике яркий модный продукт. Три первых лубка от Сытина, патриотическая «попса» того времени: «Петр Первый за учителей своих заздравный кубок поднимает», «Суворов играет в бабки с деревенскими ребятишками» и «Как наши предки славяне крестились в Днепре и свергали идола Перуна».

В полной мере свои возможности литографическая машина показала после начала Русско-турецкой войны. Сытин приступил к печатанию литографических копий карт под общим заголовком «Для читателей газет. Пособие». На картах обозначались укрепления и расположения воинских частей. Гениальность идеи состояла в том, что тогдашние газеты технически не могли помещать на своих страницах иллюстрации. Но читать отчеты о военных действиях и представлять, что происходит, не заглядывая в карту, довольно сложно. Конкурентам Сытина понадобилось три месяца, чтобы понять, какое золотое дно нашел никому не известный книгоиздатель. А когда конкуренты наладили производство карт, оказалось, что оптовики уже привыкли брать этот товар у Сытина.

Но главным делом Сытина стало издание Всеобщего календаря. Это были ежегодники, включающие в себя и сведения о продолжительности дня и ночи, и церковный календарь, и список государственных праздников, и данные об элите государства. Такие календари читали даже те, кто не читал вообще ничего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеобщий Русский календарь на 1914 год, изданный в типографии Ивана Сытина

Всеобщий Русский календарь на 1914 год, изданный в типографии Ивана Сытина



В первой четверти XX века количество типографий в России увеличилось. В Петербурге их было свыше 40 (из них более 10 частных), в Москве — около 30 (из них около 20 частных). Революция 1917 года поставила крест на частном предпринимательстве в полиграфии.

Декрет о печати: навстречу национализации

Декрет о печати 1917 года ударил по частным типографиям первым. В Петрограде закрыли типографии, где печатались такие газеты, как «Речь», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Русская воля», «Петроградский листок», «Новая Русь», «Живое слово», «Копейка». В Москве у владельцев изъяли типографии газет «Русское слово», «Русские ведомости», «Раннее утро», «Московский листок». Также были конфискованы типографии в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Одессе, Харькове и других городах.

По декрету все контрреволюционные газеты подлежали закрытию, а их типографии — конфискации. Этот документ стал первым общегосударственным законодательным актом, закрепившим завоевания революции в области печати. «Буржуазная пресса,— говорилось в нем,— есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть рабочих и крестьян только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага, в то время как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы».

Интересно, что капиталист Сытин после революции не утратил своего привычного везения. Он остался в России, его предприятия были национализированы, а сам он отделался недолгим арестом. Из попыток сотрудничества с новой властью ничего путного не получилось. Свою бурную деловую жизнь Иван Сытин закончил советским персональным пенсионером, проживавшим в квартире на Тверской. Для человека с такой биографией скончаться в 1934 году в своей постели — большая удача.

Типографское дело в СССР: от революции до перестройки

С приходом советской власти в 1917 году типографское дело в России кардинально изменилось. Большевики рассматривали печать как мощный инструмент пропаганды, а потому взяли его под строгий государственный контроль. Уже в декабре 1917 года был издан декрет «О государственной монополии на печатание объявлений», а вскоре все частные типографии были национализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Типография в СССР в 1920-х годах

Типография в СССР в 1920-х годах



В первые годы советской власти полиграфическая отрасль переживала хаос: не хватало бумаги, красок, квалифицированных рабочих. Однако уже в 1920-е началось восстановление. В 1922 году создано Государственное издательство (ГИЗ), которое координировало выпуск книг, газет и агитационных материалов.

В 1930-е годы, с началом индустриализации, типографии стали оснащаться новым оборудованием. На смену ручному набору пришли линотипы (машины для автоматического набора текста), а затем и офсетная печать, которая позволяла печатать большие тиражи быстрее и дешевле. В это же время появились крупные полиграфкомбинаты — например, Первая образцовая типография в Москве (бывшая Сытинская), которая печатала важнейшие партийные издания, включая газету «Правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Типография в 1970-х годах

Фото: Александр Стешанов / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Типография в 1970-х годах

Фото: Александр Стешанов / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

В Ленинграде самыми крупными типографиями были Печатный двор имени А. М. Горького, Фабрика офсетной печати и Типография имени В. Володарского, входившая в состав «Лениздата», продолжавшая работать и во время блокады 1941–1944 годов.

После войны началось активное восстановление типографий. В 1950-е годы советская полиграфия достигла довоенного уровня, а затем и превзошла его. Появились новые технологии, такие как фотонабор, а тиражи книг и газет росли с каждым годом. В эпоху «развитого социализма» советские типографии выпускали миллионы экземпляров книг, газет и журналов. Центральными издательствами были «Правда» (главная партийная газета), «Известия» (официальное правительственное издание), «Молодая гвардия», «Художественная литература» (крупнейшие книжные издательства).

В 1970-е годы началась компьютеризация набора: появились первые электронные фотонаборные машины. С распадом СССР в 1991 году монополия государства на печать закончилась и началась эпоха частных типографий.

Типография «Девиз»: газетный гигант и технологический лидер

Свою историю типография «Девиз» начала в 1995 году, став первой частной полиграфической компанией в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. В то время в городе работал лишь государственный печатный комплекс, а также были две небольшие типографии в Выборге и Гатчине. С самого начала «Девиз» сделал ставку на офсетную печать, отказавшись от устаревшей технологии Гутенберга, которая доминировала в полиграфии более пяти веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник типографии «Девиз» у печатного станка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сотрудник типографии «Девиз» у печатного станка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За три десятилетия своей работы производство с одной двухцветной машиной превратилось в крупный типографский комплекс. Одним из прорывов стал запуск первой в России струйной цифровой печатной машины формата В2. Это позволило типографии сохранить лидерство в традиционной печати и выйти на новый уровень.

Главная гордость предприятия — мощная печатная машина Goss Universal 70. Это трехэтажная восьмибашенная система, оснащенная тремя независимыми фальцаппаратами. Она работает по технологии coldset — так называемой «холодной» печати, где краска не требует сушки, а впитывается в бумагу. Максимальная скорость печати достигает 70 тыс. экземпляров в час, но тираж местной газеты печатается всего за 15 минут, включая настройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Печатный цех типографии «Девиз»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Печатный цех типографии «Девиз»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Эта машина — настоящий универсал,— рассказывает операционный директор Стас Бойцов.— Мы можем одновременно печатать три разных издания без остановки производства».

Помимо газетного производства, в «Девизе» работают машины для «горячей» печати (heatset), используемые для журналов, а также листовые офсетные прессы для обложек и рекламной продукции. Но главный технологический прорыв — новая цифровая печатная машина, способная выпускать даже один экземпляр без предварительной подготовки.

Сегодня «Девиз» остается одним из ключевых игроков полиграфического рынка, сочетая традиционные технологии с цифровыми инновациями. За тридцать лет основной профиль типографии сохранился — это периодика. При этом типографский комплекс осваивает ниши и в других печатных сегментах. Так, детская и учебная литература уже составляет 23% в объеме производства типографии, каталоги и ритейл — 17%, сувенирная и канцелярская продукция — 8%.

«В 2024 году выручка ТК "Девиз" составила свыше 2 млрд рублей. В год типография использует свыше 20 тыс. тонн различных сортов бумаги. А за тридцать лет мы отпечатали 15 тыс. вагонов с бумагой. Если перевести продукцию в формат А3, то в 2024 году таких листов отпечатано 5,3 млрд. Если сложить все листы за тридцать лет работы, то ими можно обернуть Землю тысячу раз. Если перевести использованную нами краску на поллитровки, то за тридцать лет получится более 6 млн»,— оптимистично заключает генеральный директор «Девиза» Олег Киселев.

Анна Кашурина