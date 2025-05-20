Правительство России разработало план трансформации дорожной инфраструктуры – через несколько лет вместо привычных АЗС должны появиться многофункциональные зоны с кафе, магазинами и аптеками. В Башкирии к 2030 году планируются 22 таких зоны. При высоких затратах на модернизацию существующей придорожной инфраструктуры крупные нефтяные компании и сетевые АЗС будут заинтересованы

в развитии таких объектов, считают эксперты. Они уверены, что это положительно скажется на росте интереса к автотуризму, но отмечают

высокую планку входа для участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии к 2030 году должно появиться 22 многофункциональных зоны, которые будут включать АЗС, кафе, аптеки, игровые комнаты для детей и т.д.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Башкирии к 2030 году должно появиться 22 многофункциональных зоны, которые будут включать АЗС, кафе, аптеки, игровые комнаты для детей и т.д.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Легким движением руки

В России традиционные автозаправочные станции (АЗС) постепенно уступят место многофункциональным зонам (МФЗ) — новому формату, объединяющему заправку, сервисы для водителей и места для отдыха пассажиров с детьми. С подобной инициативой в начале прошлого года выступил Минтранс страны. В ведомстве считают, что такие изменения потребуют комплексного переустройства дорожной сети, превратив стандартные заправки в комфортные пространства для путешественников.

Многофункциональная зона — это комплекс, где кроме заправки топливом или зарядки электромобилей будут доступны кафе и магазины, аптеки и медпункты, зоны отдыха, туалеты и душевые, комнаты матери и ребенка. В 2025 году в стране должно появиться 20 новых МФЗ, а к 2030-му их количество должно увеличиться до 160. Разместиться они должны на федеральных трассах.

Опрошенные «Ъ — Газ.Нефть.Технологии» эксперты считают данную идею перспективной. Так, директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев рассказывает, что современный подход к организации инфраструктуры является кластерным. Так как многофункциональность не характерна для кластерного подхода, АЗС в своем традиционном формате уступают место кросс-функциональным объектам. «Создание вокруг условной «бензоколонки» удобной и комфортной среды, включающей объекты общепита, станции технического обслуживания, магазины и аптеки, является «точкой роста» конкурентоспособности. Постепенно АЗС перестает восприниматься исключительно как возможность дозаправки автомобиля. Люди выстраивают дорожную карту — особенно в случае длительного пути — с опорой на наличие соответствующей инфраструктуры. Намного удобней получить полный комплекс услуг в «едином окне» МФЗ», — считает эксперт.

Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев отмечает, что есть две причины для появления МФЗ. Первая — это увеличивающиеся требования со стороны клиентов, которые привыкли к высокому сервису и поэтому ожидают такого же подхода от АЗС. Вторая — поддержка государства в рамках инициативы по развитию туризма. «То, что в стране должны появиться комфортные и безопасные условия для путешествий по автомобильным дорогам и условия для развития сопутствующей инфраструктуры, прописано в Концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Думаю, что для достижения этих целей поддержка со стороны государства будет», — отметил господин Малышев.

Эксперт в сфере управления нефтепродуктами, основатель группы компаний Benza Михаил Колесников считает, что будущие МФЗ должны стать точками концентрации услуг, где привычные АЗС располагают альтернативными видами топлива, цифровыми сервисами и объектами комфорта. «Водители и пассажиры ждут сервисов, экономящих время: кафе, аптеки, пункты выдачи заказов. Если говорить о туристах, большинство предпочитает маршруты с развитой инфраструктурой. Данные Ассоциации дорожного сервиса говорят о том, что 68% клиентов готовы платить на 12–15% больше за комплексный сервис. Добавьте сюда цифровизацию — мобильные приложения для бронирования услуг, бесконтактную оплату, умные парковки и заправки самообслуживания — и вы получите формат, который станет стандартом к 2030 году», — отмечает господин Колесников.

Начало перемен

В апреле в Башкирии утвердили концепцию развития придорожного сервиса на территории республики до 2030 года. Соответствующее постановление подписал глава кабмина республики Андрей Назаров. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, в регионе к 2030 году должно появиться 22 МФЗ, в том числе по четыре в 2025, 2028, 2030 годах, по две — в 2026 и 2029, шесть в 2027.

Планируется, что по одной МФЗ появится на территории Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Кармаскалинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Чишминского районов, а также в городах Кумертау и Уфа, по две будет в Дюртюлинском, Илишевском, Иглинском, Кушнаренковском, Туймазинском, Уфимском районах.

Привлекать к строительству МФЗ планируется частных инвесторов, которым будет оказана господдержка в виде предоставления без торгов земельных участков в аренду, налоговых льгот, а также субсидий на строительство и модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Данные о том, какое количество МФЗ действует в Башкирии в настоящее время, в концепции не приводятся.

Весной прошлого года о намерениях построить в Башкирии МФЗ заявило ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочка ПАО «ЛУКОЙЛ»). Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», компания была готова вложить в строительство подобных комплексов 957,8 млн руб. Тогда проекты компании получили статус приоритетных. В марте этого года глава региона подписал распоряжение о выделении компании участка площадью 5,5 тыс. кв. м на улице Перспективной в Уфе для реализации приоритетного проекта.

Эксперты считают, — подобные объекты помогут улучшить туристическую привлекательность региона. «Башкортостан — транзитный узел между Уралом и Поволжьем. По данным Ростуризма, в 2023 году регион посетили 2,3 млн туристов. Но инфраструктура отстает, поэтому развитие МФЗ здесь критически важно», — отмечает Михаил Колесников. Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО «Пролеум» Андрей Дьяченко считает, что «МФЗ — современный «караван-сарай» — неотъемлемая часть федеральных трасс. В Башкирии это «Урал», «Волга» и «Восток» (продление после Казани). Развитие туристического направления — это приоритетное направление правительства страны, поэтому МФЗ в регионе будут создаваться».

Участники рынка отмечают, что реконструкция одной АЗС в МФЗ требует значительных вложений — от 200 до 350 млн руб. Окупаемость инвестиций составит от 5 до 7 лет. Поэтому реализация подобных проектов будет интересной для крупных игроков. «Сумма может варьироваться от количества и качества дополнительных объектов инфраструктуры. На такие инвестиции готовы крупные вертикально интегрированные нефтяные компании, а для небольших региональных операторов процесс перехода на МФЗ не выглядит просто. Однако конкуренция — хороший стимул, поэтому тенденция на перевод АЗС в статус многофункциональных зон будет укрепляться», — считает Павел Марышев.

Михаил Колесников отмечает, что строительство МФЗ — капиталоемкий, но перспективный проект. «В первую очередь, сюда будут заходить крупные игроки (нефтяные компании, сети АЗС) — как драйверы масштабных проектов. Малый бизнес — через франшизы (управление кафе, сервисными точками) или партнерство», — считает Михаил Колесников.

«Опасения, что МФЗ будут отвлекать на себя спрос, который мог бы распределяться на местный мелкий и средний бизнес, а также риски инвестора можно нивелировать, формируя пул инвесторов, в котором за отдельные услуги отвечают разные игроки рынка, часть из которых могут и должны быть местными — коллаборации сетевых операторов АЗС, отельеров-мотельеров, общепита, СТО», — рассказал Андрей Дьяченко.

МФЗ будущего

Андрей Дьяченко говорит, что единого формата МФЗ нет и он вряд ли появится. «Будет модульная система, чтобы из модулей составлять комплекс под конкретное место и главное — чтобы относительно оперативно менять глубину и ширину услуг в зависимости от особенностей локации», — пояснил эксперт.

Кирилл Малышев считает, что в первую очередь нужно классифицировать заправочные станции в зависимости от их локации — внутри большого города, около/внутри небольшого населенного пункта, на трассе.

«В зависимости от типа станции у нее должен быть различный набор услуг. Например, в городе нужно иметь сервис мойки, горячую еду, чай или кофе, определенный ассортимент товаров. На трассе будут важны другие сервисы. Например, шиномонтаж, мини-детские площадки, чтобы дети могли отвлечься от дороги и т. д.», — уверен эксперт.

Все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что на МФЗ должны быть представлены все существующие виды топлива.

«Создавать отдельные комплексы с широким набором услуг на базе газовых заправок нецелесообразно и отдает дискриминацией по отношению к «газовикам»», — говорит господин Дьяченко.

С ним согласен Михаил Колесников. Он считает, что 50% должны составлять традиционные АЗС под бензин, 30% — АГЗС, учитывая рентабельность газа для грузоперевозок и общественного транспорта, и 20% — электрозарядные станции как инвестиция в будущее. «Уже сейчас в России формируется тренд на «гибридные» заправочные хабы. По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 17 805 новых электромобилей, что на 26,4% больше, чем в 2023 году. По информации Союза предприятий газомоторной отрасли, в 2024 году доля автомобилей на газомоторном топливе российского автопарка составила 10%. Это необходимо учитывать», — рассказал эксперт.

Павел Марышев считает, что АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) как и электрозаправочные станции в составе многофункциональных зон выглядят органично, но подходить к решению этого вопроса стоит обдуманно. «Многие АЗС уже являются мультитопливными, поскольку существуют стратегические ориентиры на постепенное увеличение доли газомоторного топлива в структуре потребления. Однако рост количества транспорта на сжиженном углеродном газе значительно отстает от целевых ориентиров, поэтому рассматривать АГНКС для МФЗ следует осторожно. Необходимо анализировать структуру автопарка, соблюдать трассовость, минимальные расстояния между аналогичными объектами», — говорит эксперт. «С электрозаправочными комплексами вопрос еще сложнее: абсолютное большинство электромобилей эксплуатируются исключительно в городах. Эти машины по ряду технических особенностей не используют для дальних поездок. Поэтому роль ЭЗС для МФЗ минорна. Если АГНКС достаточно включать в систему многофункциональных зон в 20% случаев, то ЭЗС — в исключительных случаях».

С ним согласен Кирилл Малышев. «Количество электрокаров в России растет достаточно большими темпами — 40–50% в год, но этот эффект достигается за счет низкой базы. Сейчас доля электрокаров в России составляет менее 1%. Этот показатель при поддержке государства может быть существенно увеличен. В развитых странах доля электрокаров составляет 10–20% в зависимости от страны. Чтобы понять, в каком соотношении следует развивать альтернативные станции зарядки, нужно исходить из возрастающей потребности населения и бизнеса на их услуги», — заключает эксперт.

Ольга Корзик