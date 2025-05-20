Владелец ТРЦ во Владикавказе получил 37 млн рублей страховых после атаки БПЛА

Страховая компания выплатила владельцу торгово-развлекательного центра «Алания Молл» во Владикавказе 37,4 млн руб. компенсации за ущерб, причиненный пожаром и атакой дрона. Информация об этом опубликована на официальном сайте страховщика.

Фото: ГУ МЧС России

Из общей суммы выплаты 380 тыс. руб. компенсировали убытки от пожара на кухне фуд-корта, случившегося 21 сентября 2024 года. Тогда огонь частично повредил оборудование и крышу здания.

25 декабря 2024 года обломки сбитого дрона упали на здание, что вызвало взрыв и возгорание на площади 800 кв. м. В результате происшествия были повреждены перекрытия, кровля, инженерные системы, остекление и отделка торгового центра.

Николай Аксенов