В Ростовской области доля IT-сектора составила 1,14%

В Ростовской области доля IT-сектора в прошлом году составила 1,14%, средний рост выручки этих компаний за пять лет увеличился на 26%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные «РНД Софт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным экспертов, из-за ухода с рынка западных производителей ПО в последние годы, IT-отрасль в Ростовской области выросла на 35%. В целом по России этот показатель составил около 10%.

При этом, по данным регионального правительства, с 2024 года отмечен спад прибыли информационно-технологических компаний, он составил 15%, что соответствует 37 млрд руб. В этой сфере работает около 10 тыс. специалистов, 580 компаний и 4 тыс. индивидуальных предпринимателей, отметили в правительстве.

Наталья Белоштейн