В Ростовской области на 20 и 21 мая объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По информации ведомства, с 13:00 до 15:00 и до конца суток 20 мая, а также ночью и днем 21 мая на Дону местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с.

На устье реки Дон, по данным МЧС, ожидается ветровой нагон воды: максимальные уровни ожидаются ночью и утром 21 мая.

Константин Соловьев