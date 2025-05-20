В Пензе сотрудники управления градостроительства нарушили закон

Сотрудники Управления градостроительства и архитектуры Пензы нарушили законодательство о противодействии коррупции. К такому выводу пришла прокуратура Ленинского района по итогам проверки, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что одна из сотрудниц управления не стала указывать информацию о полученном доходе от реализации квартиры в размере 2,6 млн руб. Еще одна не внесла сведения о доходе в размере 990 тыс. руб., который получил ее муж от продажи недвижимости в Сердобске. Некоторые сотрудники не указали банковские счета, на которые поступали деньги. Речь идет в том числе о сумме более 480 тыс. руб.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление начальнику Управления градостроительства и архитектуры Пензы. В результате нарушения были устранены, пять муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов