В СКФО число вакансий для пенсионеров и студентов в 2025 году почти удвоилось

На «Авито Работе» в первом квартале 2025 года количество вакансий для пенсионеров в Северо-Кавказском федеральном округе увеличилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а для студентов — на 95%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Среди популярных трендов современного рынка труда — расширение границ найма, когда компании приглашают к сотрудничеству кандидатов, ранее не очень активных на рынке труда. Это соискатели предпенсионного и пенсионного возраста, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, молодежь и студенты. Для подготовки кандидатов без опыта и для развития существующего персонала работодатели организуют обучение на рабочем месте, стажировки и наставничество, курсы повышения квалификации и т. п. Сейчас на платформе в СКФО в 31% размещенных вакансий указана возможность обучения»,— рассказал эксперт.

Маргарита Синкевич