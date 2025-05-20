Правительство РФ выделило 440,8 млн рублей на капремонт школы в Орске

Из резервного фонда правительства РФ выделено 440,8 млн руб. на капитальный ремонт школы №24, которая пострадала от паводка. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В этом году планируется отремонтировать два корпуса и оснастить их всем необходимым оборудованием. В ведомстве отмечают, что финансирование позволит восстановить учебный процесс в корпусах, где обучались больше тысячи ребят. Средства региону предоставят в виде разовой финансовой помощи в рамках госпрограммы «Развитие образования»

Руфия Кутляева