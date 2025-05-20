Маркетинговые тренды и потребительское поведение в Перми: что изменилось за год

В Пермском крае продолжается динамичное развитие малого и среднего предпринимательства. По итогам 2024 года, в секторе МСП занято свыше 400 тыс. человек, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Существенный рост наблюдается и среди самозанятых – их число увеличилось на 34%, достигнув 200,3 тыс. человек. По состоянию на февраль 2025 года в регионе зарегистрировано 103,2 тыс. предприятий среднего бизнеса – это максимальный показатель с 2016 года.

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На фоне этой динамики билайн adtech – подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес – проанализировал рекламную активность компаний и профиль потребителей в Перми. Исследование основано на рекламных кампаниях, запущенных через маркетинговую платформу билайн.ПРОдвижение, а также на данных технических средств и обезличенных данных об абонентах билайна в регионе.

Принципы исследования

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки предполагаемого дохода используются данные о платежах за услуги, нагрузке на базовые станции и регистрации в роуминге, для определения пола – профиль и паттерны потребления услуг связи, а интересы вычисляются на основе категорий медиапотребления абонентов. Исследование проводилось только в отношении абонентов билайна, выразивших согласие на обработку информации.

Динамика рекламной активности

По данным билайн.ПРОдвижения, пермские компании демонстрируют устойчивый рост интереса к цифровому продвижению: в 2024 году число рекламных кампаний увеличилось более чем в два раза – на 108%, а общая выручка – на 111%.

При этом эффективность рекламы также растет:

• в 2024 году конверсия в клик по этим кампаниям увеличилась в 3,9 раза;

• за первые два месяца 2025 года +51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

ТОП-5 отраслей по числу размещенных кампаний в 2024 году:

1. Финансы и банкинг

2. Застройщики

3. Деятельность в области культуры

4. Юридические консультации и бизнес-услуги



5. Ритейл

Дополнительно отмечается рост средней длины рекламных сообщений – в 2024 году она выросла на 12%, а в начале 2025 года – еще на 36%. Это может свидетельствовать о стремлении компаний передавать больше информации в рамках одного касания с клиентом.

Кто потребители в Перми?

Распределение по полу

Женщины – 41,6%, мужчины – 58,4%.

Доход в месяц

• 20–40 тыс. рублей: 12,3% женщин, 10,3% мужчин

• 40–60 тыс. рублей: 18,1% женщин, 23,2% мужчин

• 60–80 тыс. рублей: 8,5% женщин, 19,0% мужчин

• 80–100 тыс. рублей: 2,2% женщин, 4,8% мужчин



• 100–150 тыс. рублей: 0,5% женщин, 1,1% мужчин

Данные рассчитаны среди пользователей, для которых удалось предсказать уровень дохода. Проценты округлены и приведены в относительном выражении.

ТОП-10 категорий по покупкам

1. Онлайн-доставка продуктов из супермаркетов – 39,3%

2. Онлайн-доставка готовой еды – 20,5%

3. Книги – 18,2%

4. Магазины одежды и обуви – 17,5%

5. Медицинские клиники – 15,1%

6. Онлайн-игры – 14,7%

7. Аптеки – 14,3%

8. Автотовары и услуги – 8,5%

9. Маркетплейсы – 7,9%



10. Строительство и ремонт – 6,8%

Для определения категорий покупок в исследовании были задействованы обезличенные статистические данные партнеров билайна, в том числе ритейлеров и ОФД. По данным множественного выбора – пользователь может относиться сразу к нескольким категориям.

Интересы аудитории

• Интерес к финансам – 49,8%

• FMCG-товары – 14,6%

• Интерес к покупке автомобиля – 14,0%

• Недвижимость – 9,6%



• Развлечения – 6,0%

Модель позволяет определять несколько интересов на одного пользователя.

«Пермский бизнес все активнее использует цифровые каналы для продвижения, в том числе точечные коммуникации с клиентами. Мы видим рост как количества размещений, так и их эффективности – особенно в сферах, близких к повседневному спросу: финансы, недвижимость, ритейл. Это подтверждает зрелость рекламных подходов и готовность компаний работать с данными», – комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов билайн adtech.

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