В Ростовской области восстанавливают популяцию рыбы в Маныче

В Пролетарском районе Ростовской области в р. Маныч выпустили четыре тонны белого толстолобика. Масса каждой особи варьируется от 700 гр. до 2 кг. Об этом сообщают местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Екатерина Якель / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Екатерина Якель / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По информации источника, инициатива по зарыблению водоема реализована совместными усилиями местной администрации и бизнес-структур. Главная цель проекта — восстановление численности рыбы и оздоровление экосистемы Маныча.

«Белый толстолобик выбран не случайно — эта рыба не только популярна среди рыболовов, но и выполняет функцию природного фильтра. Питаясь фитопланктоном, она способствует естественной очистке воды»,— уточняется в сообщении.

По имеющимся данным, в последние годы количество толстолобика в Маныче существенно сократилось. Нынешнее пополнение позволит не только восстановить экологический баланс водоема, но и улучшит перспективы для любительского рыболовства в регионе.

Валентина Любашенко