«Белгородская швейная фабрика» сократила выручку и прибыль в 2024 году

По итогам 2024 года АО «Белгородская швейная фабрика» получило выручку в 94,4 млн руб., что на 2,9% меньше, чем годом ранее (97,3 млн). Чистая прибыль предприятия сократилась на 39,6%: с 598 тыс. руб. до 361 тыс. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж фабрики выросла на 1,8%: с 63,8 млн руб. до 65 млн. При этом в 2024 году она получила убыток от продаж в 2,2 млн руб., в 2023-м — прибыль в размере 3,2 млн.

Дебиторская задолженность общества на 31 декабря 2024 года составляла 20,2 млн руб., на 31 декабря 2023 года — 5,9 млн (рост в 3,4 раза). Кредиторская задолженность за тот же период выросла в 1,7 раза: с 26,3 млн руб. до 44,7 млн.

По данным Rusprofile, АО «Белгородская швейная фабрика» было зарегистрировано в Белгороде в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек. Из раскрытия за 2024 год следует, что 25,3% акций фабрики принадлежит Антонине Золотковой, 23,65% — гендиректору Михаилу Золоткову, 5% — Владимиру Желбунову, 0,5% — Ирине Черниковой, 0,21% — Валентине Уракиной. С сентября 2011 года общество получило 45 госконтрактов на 29,3 млн руб. в сумме.

Алина Морозова