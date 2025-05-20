Молодежный форум «Смарт-тау» в Башкирии обошелся в 1,9 млн рублей

ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» (учредитель — министерство молодежной политики Башкирии) заключило семь договоров для организации и проведения молодежного форума «Смарт-тау». Закупки у единственных поставщиков и подрядчиков (их имена не указываются) обошлись более чем в 1,9 млн руб. Источники финансирования не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средства потрачены на питание (два договора на общую сумму 513,4 тыс. руб.), перевозку и проживание участников форума. Кроме того, организатор заказал футболки, ручки, бейджи, блокноты для участников, а также техническое сопровождение и брендирование мероприятия.

Молодежный форум «Смарт-тау» проходил 5-7 мая на базе парка «Патриот» в Уфимском районе в рамках фестиваля «СВОй путь к успеху». Форум проводился «Лигой молодежной политики Башкирии», АНО «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив "Многофункциональный креативный центр"», благотворительным фондом «Территория счастья» при поддержке региональных министерств просвещения и молодежной политики.

Идэль Гумеров