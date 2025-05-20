Почти 80% ипотечных сделок в Ростовской области приходится на новостройки

В Ростовской области квартиры в новостройках остаются наиболее востребованным жильем, приобретаемым в ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 79% ипотечных сделок Сбера в Ростовской области касались квартир в новостройках. Отмечается, что в целом с декабря 2024 года доля новостроек на общероссийском уровне не опускается ниже 70%.

Доля вторичного жилья, взятого в ипотеку в Ростовской области, по итогам апреля составила 4%. В целом по стране доля ипотечных сделок на вторичное жилье приблизилась к 10%.

По итогам апреля в банке зафиксировали рост спроса на загородное жилье в Ростовской области, доля этого сегмента в объеме выдачи ипотеки достигла 16%. Большая часть сделок пришлась на покупку готовых домов – 12%, однако интерес к строительству жилья на Дону вырос на 2 п. п. по сравнению с мартом и составил 4% общего объёма ипотечных выдач.

«Около 80% объема выдач занимают льготные программы, среди которых лидирует семейная ипотека (73%)»,— также отметил заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова