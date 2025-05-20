В Кургане будут судить рабочего за гибель коллеги на заводе

Прокуратура Кургана направила в суд уголовного дело местного жителя, обвиняемого в гибели рабочего одного из предприятий. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в феврале этого года курганец, выполняя подрядные работы на участке сборочного производства одного из предприятий города, не имея навыков управления техникой, решил опробовать в действии подъемный механизм. В результате крюком он по неосторожности задел металлическую деталь, которая упала на рабочего. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в больнице.

Курганец обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину фигурант не признал.