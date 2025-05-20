В Самаре из-за упавших деревьев изменено движение некоторых маршрутов транспорта

В нескольких районах Самары из-за сильного ветра упали деревья на проезжую часть. В связи с этим изменено движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

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По данным дептранса города, на ул. Ново-Садовой между ул. Часовой и ул. Ерошевского упало дерево на трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта от ул. Полевой до Постникова оврага временно приостановлено. Трамвайные маршруты идут в объезд.

По той же причине перекрыто движение на пр. Металлургов/ул. Строителей. Маршруты №№21, 34 следуют по ул.Марии Авейде, ул.Гвардейской и далее по маршруту. Из-за упавшего дерева на ул. Калинина возле Безымянского рынка объезд автобусов маршрутов №№21, 27, 38 осуществляется по ул.Свободы, ул. Ново-Вокзальной, ул. Вольской.