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Замруководителя белгородского СКР назначен Евгений Быков

Приказом председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина заместителем руководителя белгородского ведомства назначен полковник юстиции Евгений Быков. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

До назначения в белгородское ведомство Евгений Быков работал в ГСУ СКР по Московской области

До назначения в белгородское ведомство Евгений Быков работал в ГСУ СКР по Московской области

Фото: управление СКР по Белгородской области

До назначения в белгородское ведомство Евгений Быков работал в ГСУ СКР по Московской области

Фото: управление СКР по Белгородской области

Евгению Быкову 46 лет. Он родился во Владивостоке. В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (ныне — Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) по специальности «Юриспруденция». После окончания учебы работал в органах прокуратуры в должности следователя, следователя по особо важным делам, в аппарате прокуратуры Московской области. С января 2011 года проходит службу в системе СКР на различных должностях в главном следственном управлении по городу Москве, главном следственном управлении по Московской области и в центральном аппарате ведомства.

До назначения в белгородское управление господин Быков занимал пост руководителя контрольно-следственного управления главного следственного управления СКР по Московской области.

Алина Морозова

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