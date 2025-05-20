Замруководителя белгородского СКР назначен Евгений Быков

Приказом председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина заместителем руководителя белгородского ведомства назначен полковник юстиции Евгений Быков. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Евгению Быкову 46 лет. Он родился во Владивостоке. В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (ныне — Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) по специальности «Юриспруденция». После окончания учебы работал в органах прокуратуры в должности следователя, следователя по особо важным делам, в аппарате прокуратуры Московской области. С января 2011 года проходит службу в системе СКР на различных должностях в главном следственном управлении по городу Москве, главном следственном управлении по Московской области и в центральном аппарате ведомства.