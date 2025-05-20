Лесопожарные службы за минувшие сутки ликвидировали 30 пожаров

19 мая экстренные службы ликвидировали лесные возгорания в девяти регионах страны. 30 пожаров охватывали суммарную площадь 14 тыс. га. Об этом сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». На территории Забайкалья продолжается активное тушение огня ва лесном массиве площадью более 600 тыс. га.

В пожаротушении были задействованы 2726 человек, 13 воздушных судов и 367 единиц другой техники. Борьба с огнем проходила на территории Республик Тыва, Бурятия, в Архангельской, Ленинградской, Иркутской, Томской областях, а также в лесах Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев.

На 0:00 мск 20 мая зафиксировано еще 49 действующих лесных пожаров общей площадью 696 тыс. га. Самое тяжелое положение — в Забайкальском крае, там проводится тушение 33 пожаров, охвативших 672 тыс. га. Еще девять возгораний площадью 20,7 тыс. га зафиксировано в Республике Бурятия. В этих двух регионах, а также в Дзержинском муниципальном районе Красноярского края введен режим ЧС.

Для помощи Забайкалью привлечено 1016 работников ФБУ «Авиалесоохрана» и региональных спецучреждений по охране лесов из Якутии, Коми, ХМАО, Карелии, Иркутской и Свердловской областей.