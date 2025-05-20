Новосибирский «Элсиб» запланировал рост реализации в 2025 году на 40%

Новосибирское ПАО «Элсиб» планирует в 2025 году по сравнению с 2024-м увеличить объем реализации продукции более чем на 40%. Об этом говорится в обращении к акционерам гендиректора научно-производственного объединения Дмитрия Безмельницына, размещенного в годовом отчете «Элсиба». Согласно отчету, рост в прошлом году составил 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным отчета, на 31 декабря 2024 года портфель заказов составил 19 млрд руб. Так, «на 2025 и следующие годы законтрактовано более 30 турбогенераторов суммарной мощностью свыше 5500 МВт, в их числе восемь новых турбогенераторов ТФ-220Г для газовых турбин».

Согласно документу, в 2024 году «Элсиб» увеличил выручку на 11% до 8,09 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 80% до 1,19 млрд руб. «Наибольший прирост выручки сложился по турбогенераторам (+20%) и крупным электрическим машинам (+37%)»,— отмечается в отчете.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2024 года «Элсиб», до этого входивший в структуру «Сибирской генерирующей компании», вошел в группу «Интер РАО». Сумма сделки составила 12,6 млрд руб.

Валерий Лавский