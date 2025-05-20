В Башкирии не будут давать маткапитал за рожденного до 35 лет третьего ребенка

В Башкирии отказались от планов предоставлять региональный материнский капитал женщинам до 35 лет, родившим или усыновившим третьего ребенка после 1 января этого года, сообщили «Ъ-Уфа» в республиканском министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. Министерство предлагало учредить выплату в размере 300 тыс. руб. как дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

«Вместе с тем, учитывая отсутствие свободных источников финансирования на введение указанной меры поддержки, а также условие приоритетного финансового обеспечения мероприятий о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, установление новых расходных обязательств в настоящее время не представляется возможным»,— говорится в ответе первого министра минтруда Ольги Кабановой на запрос «Ъ-Уфа».

О планах установить региональный материнский (семейный) капитал в размере 500 тыс. руб. женщинам в возрасте до 35 лет после рождения третьего ребенка выплаты стало известно из проекта указа «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Документ был опубликован на официальном портале региона, однако почти сразу же был с него удален. Также в проекте стратегии предлагалось ввести выплаты для молодых матерей из сельской местности.

В сентябре 2024 года инициатива установить региональный материнский капитал в размере 300 тыс. руб. для женщин, родивших третьего ребенка в возрасте до 35 лет, прозвучало от заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ирины Небогатовой. На заседании комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов она сообщила, что в министерстве также обсуждается вопрос о ежемесячной выплате двух региональных прожиточных минимума (28,3 тыс. руб.) молодым беременным женщинам, студенткам до 24 лет с момента постановки на учет по беременности и родам и до рождения ребенка.

Наталья Балыкова