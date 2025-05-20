В Челябинске открылись девять муниципальных пляжей

На челябинских водоемах подготовили и открыли девять муниципальных пляжей. Летом эти места отдыха планируют сделать «современными и уютными». Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города рассказал, что отдых на городских пляжах уже безопасен. Территории очистили от грязи и мусора, провели противоклещевую обработку и очистили дно акватории, отремонтировали пляжное оборудование и установили мобильные туалеты. Также на муниципальных пляжах организована охрана, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневное дежурство матросов-спасателей. По словам Алексея Лошкина, особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе — единственной в городе зоне отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Работа проведена большая, но оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки»,— написал мэр. Он дал поручение до конца мая продумать, «как сделать муниципальные пляжи современными и уютными», а также просчитать финансовые затраты. По мнению Алексея Лошкина, уже в этом сезоне удастся улучшить инфраструктуру пляжей.