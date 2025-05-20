Жителям Чувашии вернули 1,3 млн руб после перерасчета за отопление

В Чувашской Республике жителям нескольких многоквартирных домов сделали перерасчет коммунальных платежей на 1,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Алатырская межрайонная прокуратура Чувашии после обращений местных жителей проверила правильность начисления платежей за отопление. В результате было установлено, что ресурсоснабжающая организация ГУП «Чувашгаз» не принимала во внимание показания общедомовых приборов учета. Из-за этого платежи жителей нескольких многоквартирных домов значительно завышались.

Прокуратура потребовала произвести перерасчет оплаты. Организации внесено представление, а на его должностное лицо возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством тарифов на услуги).

Диана Соловьёва