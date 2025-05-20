Девелопер «Дипломат» получил разрешение на строительство «Дома Учителя» на Парковом

Структура девелоперской группы «Дипломат» (до ребрендинга — «ПЗСП-Групп») — ООО СЗ «Дом Учителя» — получила разрешение на возведение жилого дома на Парковом проспекте, 24. Как указано в проектной декларации объекта, размещенной в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), разрешительная документация была выдана компании 21 апреля. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал ЕИСЖС. Фото: Портал ЕИСЖС.

Общая площадь 19-этажного комплекса составит 20 тыс. кв. м, в том числе жилая площадь объекта будет 14,4 тыс. кв. м. В двухподъездном доме появится 238 квартир. На придомовой территории запроектировано 48 гостевых машино-мест. Кроме того, 17 машино-мест будет вне придомовой территории. Возле комплекса построят комплексные площадки для занятий физкультурой, отдыха взрослых, элементы озеленения.

Участок на Парковом, 24, площадью 3,9 тыс. кв. м «Дипломат» получил в конце 2023 года, обменявшись землями с городскими властями. В муниципальную собственность девелопер передал территорию у школы №94, где ранее также планировал возвести «Дом Учителя». Однако тогда краевое минимущество отозвало у компании разрешение на возведение объекта по ул. Героев Хасана, 87. В девелоперской группе были не согласны с этим и оспаривали отзыв разрешения в суде, но позднее отозвали иск из Арбитражного суда Пермского края. Получив участок на Парковом — тоже возле школы (№44), девелопер решил его застроить с помощью инструмента комплексного развития.