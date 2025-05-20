В центре Кургана перекроют движение из-за учений по ликвидации ЧС

В Кургане 21 мая возле набережной реки Тобол пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На время мероприятий ограничат движение пешеходов и транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Пройти и проехать не получится по улице Ленина на участке от улицы Советской до шоссе имени Тюнина, по шоссе Тюнина — от Ленина до Свободы, по улице Куйбышева — от Ленина до Пичугина, по улице Пичугина — от Куйбышева до Климова, по улице Климова — от Ленина до дома №69/3 по Климова.

Остановка и стоянка машин на парковке у торгового павильона по улице Климова, 67/1 (кофейня «Парус») будет запрещена с 6 до 13 часов 21 мая.

Виталина Ярховска