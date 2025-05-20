В Ульяновске из-за непогоды подтоплены улицы и рухнули деревья

Городские службы Ульяновска приступили к устранению последствий непогоды. На территории города подтоплены улицы и повалены деревья.Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Из-за неблагоприятных погодных условий в городе фиксируются локальные подтопления, протекание кровли многоквартирных домов и падение деревьев. Все городские службы должны своевременно отрабатывать заявки по ликвидации последствий дождя»,— приводятся в сообщении слова главы города Александра Болдакина.

Ночью и утром работники МБУ «Дорремстрой» откачивали воду на улицах Рябикова, Богдана Хмельницкого, Октябрьской, а также на Западном бульваре, Кольцевой, Варейкиса, Железнодорожной, Станкостроителей, Ефремова. Кроме того, работы велись на перекрестке Можайского и Верхнеполевой, Московского шоссе и у остановки «Дамба». Деревья рухнули на улицах Красноармейской, Ленина и Ростовской. Их распиливают и вывозят.

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного дождя, ветра и грозы. Аналогичная ситуация сложилась в Самарской области. На дорогах города илосос устраняет подтопления проезжей части. ООО «СамараАвтоГаз» предупредило о возможных задержках автобусов № 5, 17, 32, 36, 86 и 90 из-за ДТП стороннего транспорта.

Георгий Портнов