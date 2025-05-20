«Трактор» вновь уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет по итогам игры составил 1:3 в пользу противника.

Матч прошел 19 мая в Челябинске. Из «Трактора» единственный гол забил Владимир Ткачев. В составе «Локомотива» отличились Максим Березкин, Илья Николаев и Денис Алексеев.

Счет в серии теперь составляет 3:1 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет 21 мая в Ярославле.