Курганского адвоката оштрафовали за уничтожение вещдока

Курганский городской суд вынес приговор адвокату, обвиняемому во вмешательстве в деятельность следователя с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ). Юристку, которая унесла телефон подозреваемого по уголовному делу из здания СУ СКР по Курганской области, оштрафовали на 180 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 8 августа прошлого года местная жительница находилась в служебном кабинете следователя. Пытаясь помочь своему подзащитному и пользуясь адвокатской неприкосновенностью, она положила телефон подозреваемого по уголовному делу о невыплате заработной платы в сумку и вышла с ним из здания. На требования сотрудника СУ СКР по региону вернуть вещественные доказательства она не отреагировала. После этого информация на устройстве, имеющая значение для уголовного дела, была утрачена.

Помимо штрафа, по законодательству жительница Кургана лишится статуса адвоката после вступления приговора в силу.

Виталина Ярховска