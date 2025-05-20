Глава СКР запросил доклад о бездействии в части отлова собак в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращениям о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак в мкр. Жилгородок Волгограда. Об этом сообщает инфоцентр.

Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о результатах двух процессуальных проверок. Они поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительницы Волгограда в обращении к господину Бастрыкину рассказали, что в мкр. Жилгородок можно наблюдать большое количество безнадзорных собак, которые то и дело нападают на прохожих. Животные обитают также около дошкольных, образовательных и прочих соцучреждений.

Со слов авторов обращения, работники специализированных служб стерилизуют, вакцинируют и чипируют собак, а затем выпускают их в прежние места обитания. Из-за сложившейся ситуации местным жителям приходится передвигаться по областному центру со средствами самообороны. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов