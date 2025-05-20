Глава СКР взял на контроль ситуацию в Междуреченске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации в поселке городского типа Междуреченск в Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перед этим в комментариях в аккаунте Следственного комитета РФ «ВКонтакте» появилось обращение на тему нарушения прав жителей станции Переволоки в Междуреченске. В публикации сообщается о том, что долгое время «в жилые помещения поступает непригодная для потребления вода», которая не соответствует санитарным нормам, так как в ее составе превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.

Кроме того, чистую питьевую воду на станцию не поставляют. В числе прочего в поселке нет уличного освещения, а автомобильные дороги разрушаются.

Также осенью 2024 года во время установки газопровода подрядчик повредил трубопровод, по которому получала воду 86-летняя местная жительница, и дорожное полотно на ряде улиц. Жильцы неоднократно жаловались на эту ситуацию чиновникам, но проблемы не решили.

По поручению Александра Бастрыкина региональное следствие возбудило уголовное дело. Александр Воеводин доложит в центральный аппарат об итогах расследования.

Георгий Портнов