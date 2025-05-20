Глава СКР взял на контроль ситуацию в Междуреченске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации в поселке городского типа Междуреченск в Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Перед этим в комментариях в аккаунте Следственного комитета РФ «ВКонтакте» появилось обращение на тему нарушения прав жителей станции Переволоки в Междуреченске. В публикации сообщается о том, что долгое время «в жилые помещения поступает непригодная для потребления вода», которая не соответствует санитарным нормам, так как в ее составе превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.
Кроме того, чистую питьевую воду на станцию не поставляют. В числе прочего в поселке нет уличного освещения, а автомобильные дороги разрушаются.
Также осенью 2024 года во время установки газопровода подрядчик повредил трубопровод, по которому получала воду 86-летняя местная жительница, и дорожное полотно на ряде улиц. Жильцы неоднократно жаловались на эту ситуацию чиновникам, но проблемы не решили.
По поручению Александра Бастрыкина региональное следствие возбудило уголовное дело. Александр Воеводин доложит в центральный аппарат об итогах расследования.