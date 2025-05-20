Группу подпольных оружейников задержали в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители задержали трех жителей Убинского района за незаконный оборот огнестрельного оружия. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ), сообщает региональное УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

При обыске в домах и квартирах, принадлежащих жителям села Черный Мыс, силовики изъяли семь единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более семи килограммов пороха, свыше 600 боеприпасов различных калибров, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

Нарушителей также привлекли к административной ответственности за незаконные приобретение, хранение, использование и нарушение правил учета оружия.

Александра Стрелкова