Причину гибели 12 тонн рыбы установит эксперт
Арбитражный суд Пермского края назначил экспертизу в рамках иска главы крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Попова к «Интер РАО-Электрогенерация». Истец пытается взыскать с общества почти 20 млн руб. убытков. Господин Попов настаивает, что из-за роста температуры в канале Пермской ГРЭС, которой управляет АО, весной прошлого года произошла гибель 12 тонн форели. Ранее факт повышенной температуры был установлен в ходе проверки прокуратуры. «Интер РАО» безуспешно пыталось оспорить заключение надзорного органа в суде. Ответчик исковые требования Андрея Попова не признает.
Суд определил, что экспертизу по делу будет проводить Виктор Голод из ФГУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Перед ним поставлен ряд вопросов, в том числе и об установке причины гибели рыбы на основании данных протокола о вскрытии трупа рыбы. Срок экспертизы установлен до 23 июня 2025 года.