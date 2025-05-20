Красноярская «Панда-Трубочист» намерена построить завод по производству фильтров

Компания «Панда-Трубочист» инициировала строительство в Красноярске завода по производству воздушных фильтров. Об этом сообщила Корпорация развития Енисейской Сибири, которая занимается привлечением инвесторов в проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Строительство завода по производству вентиляционных фильтров в Красноярске позволит потребителям по всей стране приобретать продукцию по выгодным ценам. Это обусловлено удобным географическим расположением Красноярска, которое позволит снизить затраты на логистику»,— комментирует генеральный директор компании «Панда-Трубочист» Павел Салангин.

Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 414 млн руб. Приступить к его реализации планируется в 2025 году. Ожидается, что на предприятии будет создано от 60 до 100 рабочих мест.

ООО «Панда-Трубочист» основана в Красноярске в 2023 году, занимается обслуживанием систем вентиляции на территории Красноярского края, Хакасии, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 15,3 млн руб., чистая прибыль — 4,6 млн руб.

Михаил Кичанов