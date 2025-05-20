Мошенники похитили более 15 млн рублей у пожилой пары в КБР

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Краснодарского края. Из страха быть привлеченными к ответственности за финансирование запрещенных структур, 84-летние супруги передали мошенникам свыше 15 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта по апрель 2024 года злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, вводили пожилых людей в заблуждение. Они сообщали пенсионерам о попытках неизвестных лиц оформить кредиты на их имя и перевести деньги с банковских счетов на счета запрещенных в России организаций.

Аферисты предлагали перечислить средства на якобы «безопасные счета».

Уголовное дело передано для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Тат Гаспарян