Гогниев: «Надоело обсуждать не футбол, а судей в каждой игре»

ФК «Алания» сыграла вничью с клубом «КАМАЗом» из Набережных Челнов в матче 33 тура Первой лиги. Встреча, состоявшаяся 19 мая, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил недовольство работой арбитров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Алания» Фото: ФК «Алания»

На 73-й минуте Данил Казанцев вывел владикавказцев вперед, но челнинцы смогли отыграться в добавленное время благодаря голу Дмитрия Тананеева на 94-й минуте.

«Сегодня к команде моей вообще претензий нет, переиграли полностью соперника, вели заслуженно и дотерпели бы, если бы не это судейство. Мы уже вылетели, зачем нас трогать? Розыгрыш до свистка был»,— заявил Спартак Гогниев.

Наставник владикавказцев отметил, что судейские решения регулярно влияют на результаты матчей его команды.

«С таким судейством любую игру возьмите: с "Соколом" вдесятером мы играли — выиграли, все игры по 0:4, которые проиграли, все с удалением были. Не было игры, где не было удаления, несправедливости, где нам голы не засчитывают»,— сказал тренер «Алании».

Говоря о будущем клуба, господин Гогниев признался, что ситуация остается неясной.

«У нас руководители ничего не объясняют, мы вообще не понимаем, что у нас будет. У футболистов контракты недолгосрочные и минимальные зарплаты. Молодая в основном команда. Надеюсь, в ближайшее время мы соберемся, какие-то вопросы решатся, какая-то будет ясность»,— резюмировал он.

По итогам 33 туров ФК «Алания» находится в зоне вылета из Мелбет-Первой лиги.