В пяти районах Ростова-на-Дону отключили горячую воду до 6 июня

Жители Ленинского, Кировского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов останутся без горячей воды до 6 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

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Как пояснили в ведомстве, массовое отключение носит плановый характер и связано с проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения.

На три недели, с 14 мая, запланирована гидравлическая опрессовка тепловых сетей центральной части города и остановка Ростовской ТЭЦ-2 на ремонт, а до 25 мая не будет горячей воды в Ленинском и Пролетарском районах.

В центральной части города опрессовку будут производить на: ул. Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — ул. Сиверса — ул. Маркова — ул. Локомотивная — ул. Мечникова — ул. Текучева — пер. Журавлева, а также на улицах: Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.

В Западном микрорайоне плановые работы на теплоснабжении проведут в радиусе: пр. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-я Володарского — ул. Заводская — ул. Каширская — ул. Пескова — пер. Машиностроительный — ул. Разина, ул. 3-я Кольцевая, ул. Профсоюзная.

После завершения всех намеченных работ ООО «РТС» возобновит подачу горячей воды, уточнили в министерстве ЖКХ.

Валентина Любашенко