На берегоукрепление Байкала власти направят 1,1 млрд рублей

Федеральные власти предоставят 1,12 млрд руб. на берегоукрепление озера Байкал в городе Байкальске. Об этом решении на совещании с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым сообщил глава федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проектом предусмотрено берегоукрепление озера Байкал общей протяженностью 2,8 км. «Первый участок проходит от устья реки Солзан до устья Харлахты, его протяженность — 1,3 км. Протяженность второго участка составляет 1,5 км, он проходит от устья Харлахты до устья ручья Красный»,— говорится в сообщении правительства области.

Сроки получения финансирования и начало работ находятся в процессе обсуждения.

Михаил Кичанов