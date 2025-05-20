Год условно получила жительница Красноярска за поджог АЗС

В Красноярске суд вынес приговор местной жительнице за поджог АЗС. Ее признали виновной в покушении на уничтожение чужого имущества (ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подсудимой назначили год условно с испытательным сроком два года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в декабре 2024 года фигурантке дела поступил звонок от неизвестного, который убедил ее, что правоохранительные органы проводят специальную операцию. В связи с этим ей якобы необходимо купить легковоспламеняющиеся жидкости для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

После злоумышленник внушил жертве, что она должна устроить поджог автозаправочной станции на ул. Попова,11. Жительница Красноярска по указу мошенника бросила три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгорание оперативно потушил один из очевидцев, после чего работник АЗС задержал преступницу и передал ее правоохранителям.

Александра Стрелкова