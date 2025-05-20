Директора и главбуха томской школы ждет суд за хищение свыше 4 млн рублей

В Томской области перед судом предстанут директор и главный бухгалтер Кривошеинской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко. По ст. 160 УК РФ о присвоении в особо крупном размере им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона. Материалы ведомства легли в основу расследования.

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года директор и главбух школы принимали решения о выплате сотрудникам образовательного учреждения стимулирующих выплат, а премии впоследствии присваивали себе. Кроме этого, обвиняемые оформляли фиктивный отзыв учителей из отпуска и начисляли им зарплату и премии, которые также похищали. Общая сумма предполагаемых хищений превысила 4 млн руб.

Илья Николаев