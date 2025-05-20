В ГД предложили проверять психику подозреваемых в жестоком обращении с животными

Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции «Новые люди» внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными (ст. 245 УК). Документ опубликовали в электронной базе Госдумы.

Изменения предлагается внести в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса.

В сопроводительных документах приведены данные МВД. Согласно им, в 2024 году в России зарегистрировано 656 преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Наказания за подобные действия обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами, а лечение — редкость.

Как отметил автор проекта, сейчас суды не назначают подобные экспертизы, если не выявлено очевидных отклонений в работе психики. По мнению господина Арапова, жестокость по отношению к животным может быть «предвестником» насилия над людьми, особенно в случаях с подростками.