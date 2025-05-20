Поток иностранных туристов на Дальнем Востоке в 2024 году вырос на 30%

Самый большой в РФ прирост потока иностранных туристов по итогам 2024 года отмечен на Дальнем Востоке — он составил 30% по отношению к предыдущему году. Регионы Дальнего Востока посетили более 5 млн интуристов, в том числе 1,1 млн из КНР. Эти цифры озвучены на сессии «Мосты дружбы: сотрудничество России и Китая в туризме» проходящего в Хабаровске Российско-Китайского форума.

По оценкам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, дальнейший рост возможен за счет любителей путешествий из Китая. «Китайские туристы — лидеры среди иностранных туристов в России, хотя мы принимаем менее 1% от их 144 млн путешественников. Это огромный потенциал. Китайские туристы становятся моложе, предпочитают активный отдых и аутентичные впечатления. Они ищут новый опыт и контент для соцсетей»,— отметил он.

Мэр ближайшего к Хабаровску китайского города Фуюань (как и Хабаровск, находится на правом берегу Амура) Чжэн Шуи отметил, что для привлечения китайских туристов важна инфраструктура, в частности — создание пропускного пункта на острове Большой Уссурийский.

Российско-китайский форум, посвященный освоению трансграничного острова Большой Уссурийский на реке Амур, проходит в Хабаровске 19-20 мая. Оператор форума — фонд «Росконгресс». Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ.

Эрнест Филипповский, Хабаровск