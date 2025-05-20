В Волковском театре состоится выставочный проект «Больше, чем театр»
К 275-летнию Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в нем будет реализован уникальный выставочный проект, посвященный истории театра. Документация размещена на портале госзакупок.
Выставочный проект получил название «Больше, чем театр». Выставка охватит историю театра с 1750 года до наших дней. Заказчиком экспозиции выступает Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. В экспозиции будет представлено более 250 предметов, среди которых эскизы декораций и костюмов, макеты декораций, костюмы к спектаклям, документы и архивные материалы XIX века, личные вещи ведущих мастеров сцены, бутафория, театральные афиши, программы, фотографии XIX-XX веков, скульптура, видеозаписи спектаклей XX-XXI веков, звукозаписи.
Экспонаты предоставят Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Волковский театр, Ярославский музей-заповедник, Государственный архив Ярославской области, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Автором дизайн-концепции выставочного проекта стал известный московский дизайнер Антонио Вильчес-Ногерол.
«Целью проекта является представление страниц истории театра, сочетающего верность театральным традициям и ориентированного на современный ритм, и его роли в культурном наследии страны»,— говорится в техническом задании.
Помимо выставки проект будет включать тематические экскурсии «Федор Волков: правда и вымысел об основателе театра», «Эхо войны: актеры-фронтовики на сцене и в жизни», «Мир театральной сценографии». Также пройдет театральный лекторий с демонстрацией видеозаписей спектаклей и мероприятия для детей.
Начальная цена контракта на услуги по реализации выставочного проекта составляет около 32 млн руб.