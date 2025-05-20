В Приморье передано в суд дело о хищении из бюджета почти 250 млн рублей

Зампрокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и. о. директора «Управление капитального строительства» региона Александра Кижапкина. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК).

По версии следствия, в период с сентября 2022 по февраль 20023 года обвиняемый «незаконно заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство крытого ледового катка в пос. Кавалерово и два дополнительных соглашения к контракту на строительство объекта по защите от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района». В первом случае сумма аванса была увеличена на 164 млн руб., во втором – на 83 млн руб. Однако оба объекта в сроки контракта построены не были.

«Общий объем похищенных бюджетных средств превысил 247 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сумму причиненного ущерба прокуратура намеревается взыскать с Александра Кижапкина, предъявив ему соответствующий иск. Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский райсуд Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток