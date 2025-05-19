Правительство попросило подправить закон о статусе парламентариев

Инициатива группы депутатов и сенаторов об «активизации работы» парламентариев с избирателями неожиданно столкнулась с замечаниями со стороны правительства. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности 19 мая поддержала проект в целом, но указала авторам на ряд внутренних юридических противоречий.

Законопроект внесли члены комиссии Госдумы по регламенту во главе с Виктором Пинским (ЕР) и несколько сенаторов, включая первого вице-спикера Совета федерации, секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. Поправки к закону о статусе парламентариев они мотивировали необходимостью «оптимизации процедуры рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий» и «активизации работы депутатов с избирателями», сказано в пояснительной записке. Для этого авторы предложили ввести одинаковый порядок рассмотрения вопросов о лишении депутатов мандата по всем основаниям (сейчас, если речь идет о прекращении полномочий в связи с неисполнением депутатских обязанностей, свою оценку действиям «прогульщиков» сначала дает комиссия по депутатской этике), а также обязать депутатов проводить встречи с избирателями не реже раза в месяц (сейчас — не реже раза в полгода).

Эти новеллы и вызвали замечания правительства. В проекте отзыва указано, что первый из упомянутых пунктов «представляется необоснованным» на фоне нынешнего «единого подхода» к лишению полномочий депутатов и сенаторов, а второй «нуждается в дополнительном обсуждении» из-за противоречия с нормой о том, что депутат должен проводить приемы граждан не реже одного раза в месяц. Кроме того, правкомиссия усомнилась в целесообразности предложения засчитывать работу в парламенте в стаж государственной гражданской службы, а не в стаж федеральной государственной службы, которая включает и иные виды госслужбы, например военную.

Напомним, в текущем созыве Госдума лишила мандатов за прогулы сразу трех депутатов. В 2023 году были прекращены полномочия Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), а в апреле 2025-го мандат забрали у Юрия Напсо (ЛДПР). Господин Власов безуспешно пытался оспорить это решение в Верховном суде, а иск господина Напсо дожидается рассмотрения.

Григорий Лейба