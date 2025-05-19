В СКФО количество предложений вахтовой работы сократилось на 19%

Для соискателей Северо-Кавказского федерального округа в марте 2025 года на hh.ru работодатели разместили 480 вакансий, предлагающих вахтовый метод. Это почти на 19% меньше в сравнении с объемом предложения, размещенном в марте 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Многие компании рассматривают СКФО как источник вахтовой рабочей силы, поэтому в республиках часто встречаются такие вакансии — примерно по 4% от общего объема предложения в регионе. Исключение составляют Северная Осетия и Кабардино-Балкария, где всего в 2% случаев предлагают вахтовый метод работы. В начале этого года около одной тысячи вахтовых предложений пришлось на Ставропольский край. На втором месте — Дагестан (более 200 предложений). В СКФО на вахту ищут водителей (14% от всех вахтовых вакансий), машинистов (10%), разнорабочих (8%), слесарей, сантехников (5%), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков и электромонтажников (по 4%)»,— рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», объем предложения от работодателей СКФО, размещенного в марте 2025 года на hh.ru, сократился на 18% в сравнении с мартом 2024 года. При этом соискатели региона в начале весны разместили на 64% больше резюме, чем год назад.

Маргарита Синкевич