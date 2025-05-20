Концессии уличили в притворстве

19 мая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) обсуждались в том числе и вопросы эффективности механизма концессий в сфере ЖКХ. Несмотря на массовость таких соглашений, значимым инструментом привлечения частных средств в сферу коммунального хозяйства, по мнению Счетной палаты, они не стали. Связано это с существованием многочисленных вынужденных формальных, или «притворных», концессий на суммы до 10 млн руб., на которые приходится 60% всех соглашений в ЖКХ. Другой существенной проблемой при привлечении частных средств в отрасль на сессии форума была названа тарифная политика госорганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дискуссия на ПМЮФ состоялась на фоне планов властей по привлечению в сферу ЖКХ к 2030 году не менее 2,8 трлн руб. частных средств. Как заявила аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова, пока концессии не стали значимым механизмом привлечения внебюджетных денег в отрасль. Несмотря на то что на нее приходится 80% от числа всех таких соглашений, в концессию переданы всего 12% объектов ЖКХ.

Такая статистика объясняется тем, что почти 60% концессий в ЖКХ — это соглашения с инвестициями менее 10 млн руб., около 30% — менее 1 млн руб. Такие концессии Счетная палата расценивает как формальные (их также называют «притворными»). Они заключаются из-за наличия запрета на предоставление объектов ЖКХ старше пяти лет в аренду, поэтому для них «упаковка» в концессии обязательна. По мнению СП, если рассматривать концессии прежде всего как механизм привлечения инвестиций, а не постоянного функционирования объектов с нарастанием износа («что, действительно, происходит в таких небольших концессиях»), то стоит проработать вопрос установления порогов привлечения инвестиций — такие предложения Счетная палата уже сформулировала.

Зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов полагает, что для избежания появления массовых «микроконцессий» стоит передавать объекты в малых поселениях (где такие соглашения заключаются чаще всего) в долгосрочную аренду. «Тогда мы сможем сфокусироваться на по-настоящему инвестиционных проектах»,— пояснил он. Впрочем, директор юридической практики компании «Технологии доверия» Анна Батуева отметила, что в малых населенных пунктах зачастую сильно изношена инфраструктура — для них договор аренды без инвестиционной составляющей не решит проблему. Для подобных ситуаций решением, по ее мнению, может стать инструмент совместных конкурсов — когда в один проект объединяются и привлекательный для инвестора объект, и «дотационный».

В целом, по словам Анны Батуевой, самым сложным вопросом для концессий в сфере ЖКХ является тарифное регулирование и наличие предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги. Она отметила, что без «понятного источника» компенсации затрат привлечь 2,8 трлн руб. внебюджетных инвестиций будет весьма непросто. Эксперт выразила надежду, что власти в итоге придут к отмене предельного индекса или хотя бы к его неприменению на ту часть тарифа, за счет которой компенсируются инвестиционные затраты.

Согласен с таким подходом и директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти компании «Росводоканал» Сергей Кржановский. Он отметил, что «вывод инвестиционной составляющей из-под ограничения индекса» позволит привлечь существенные дополнительные средства в инвестпрограммы в отрасли.

Заместитель главы Минстроя Юрий Муценек сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос применения инвестиционной надбавки к тарифам, однако обратил внимание на то, что 32 региона «не добирают индексы» (то есть рост платежей в ЖКХ ниже максимально допустимого). По его словам, нужно работать сбалансированно и оказывать гражданам адресные меры поддержки. Отметим, ранее власти уже пытались стимулировать инвестиции в отрасль, в частности, за счет механизма регуляторных соглашений, предусматривающих долгосрочные тарифы, учитывающие траты на инвестпрограммы. Однако пока доля предприятий, заключивших такие программы, незначительна.

Евгения Крючкова