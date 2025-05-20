Не говори ГОК

«Русал» (MOEX: RUAL), требующий в Высоком суде Лондона отставки Владимира Потанина с поста главы «Норникеля» и возмещения убытков, направил свой отзыв на встречные претензии ответчиков. Компания указала, что сделка по выделению Быстринского ГОКа из «Норникеля» сорвалась в связи с разногласиями относительно стоимости доли «Русала», которую последний оценил в $970 млн вместо изначальных $570 млн. В подобных спорах истец и ответчик обращают внимание на недобросовестные действия друг друга, указывают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Русал» ответил на претензии Whiteleave Holdings Владимира Потанина о блокировке выделения из «Норникеля» Быстринского ГОКа. Это следует из поданного в Высокий суд Лондона ответа «Русала» на возражения Whiteleave по иску «Русала» к Владимиру Потанину и Whiteleave. На конец 2024 года 37% «Норникеля» владел «Интеррос» господина Потанина, 26,39% — контролирующий акционер «Русала» En+.

«Русал» подал иск к Whiteleave и Владимиру Потанину в октябре 2022 года, указав на нарушение ответчиками акционерного соглашения от 2012 года (см. “Ъ” от 2 февраля 2024 года). По мнению «Русала», под правлением господина Потанина «Норникель» утратил ряд активов, игравших ключевую роль в деятельности группы, что причинило убытки «Норникелю» и его акционерам. В частности, «Русал» в иске указывает на продажу «Норникелем» авиакомпании NordStar, Промышленной строительно-монтажной компании и оператора транспортно-логистических услуг «Логистик-центр». «Русал» требует отставки господина Потанина с позиции управляющего партнера «Норникеля» и возмещения убытков.

«Интеррос» назвал обвинения «лживыми и необоснованными». Там указывали, что, выступая на словах в интересах «Норникеля» и его акционеров, «Русал» накладывал вето на реализацию важных проектов развития «Норникеля», оказывал давление на менеджмент и на «Интеррос», чтобы повлиять на дивидендную политику «для решения собственных проблем». В возражении на иск «Русала» Whiteleave, как передавал «Интерфакс», привел отказ истца от выделения Быстринского ГОКа как пример нанесения ущерба интересам ответчика.

«Норникель» владеет 50,01% Быстринского ГОКа, который перерабатывает руду Быстринского месторождения с получением медного, магнетитового и золотосодержащего концентратов. Мощность комбината — 11,3 млн тонн руды в год.

В марте 2021 года акционеры «Норникеля» в лице Whiteleave, «Русала» и Crispian (Роман Абрамович и его партнеры по Evraz) договорились выделить Быстринский в пользу себя. «Русал» должен был получить 14% проекта, которые оценили в $570 млн, и планировал продать пакет «Интерросу».

В своем ответе «Русал» поясняет, что спор о дивидендах «Норникеля» не единственная причина отказа от сделки. Как указывает компания, согласованная изначально стоимость доли «Русала» в $570 млн была рассчитана с учетом цены на медь по состоянию на январь—февраль 2021 года. Но с января по май 2021 года, до того как совет директоров «Русала» одобрил выделение Быстринского ГОКа, цена на медь выросла на 16–20% и рыночный прогноз для металла значительно улучшился. «Русал» в связи с этим представил Whiteleave пересмотренную оценку своей доли — $970 млн — в качестве исходной позиции для повторных переговоров о цене, но Whiteleave отказался от обсуждения, говорится в ответе «Русала».

Представители «Норникеля» и «Интерроса» не ответили на запросы “Ъ”. В «Русале» заявили, что это «процессуальный шаг в рамках разбирательства», инициированного в 2022 году. Основанием для иска стало нарушение ответчиками акционерного соглашения и вывод активов и средств из «Норникеля» Владимиром Потаниным и аффилированными с ним структурами, добавили в компании.

Источники данных Контекст «Русал» в ответе на возражения Whiteleave Holdings Ltd и владельца компании Владимира Потанина также представил позицию относительно происхождения информации, использованной в иске. Как сообщал РБК, защита господина Потанина в отзыве на иск «Русала» заявляла, что информацию истец получил не позднее 2018 года незаконным путем или путем взлома. «Русал», сказано в ответе компании, обвинения отрицает. В документе говорится, что «отчет осведомителя» (Whistleblower report; касался продажи «Норникелем» «Логистик-центра» и Промышленной строительно-монтажной компании) был получен по электронной почте в июне 2021 года тремя лицами, связанными с «Русалом», которые также занимали значительные должности в «Норникеле». Это Александра Захарова, в то время финансовый контролер «Русала», Максим Полетаев, бывший тогда исполнительным директором «Русала» и неисполнительным директором «Норникеля», и Вячеслав Соломин, в то время неисполнительный директор обеих компаний. «Русал», сказано в документе, не знает об источнике отчета, который был отправлен анонимно с учетной записи Proton Mail. Часть других документов, следует из отзыва «Русала», были размещены на сервисе облачного хранения данных Scribd. В них раскрывались подробности платежей «Норникеля» компании Altan за маркетинговые услуги, часть которых, утверждалось в иске «Русала», Altan перечислила компании Moose Владимира Потанина. По утверждению «Русала», компания не знает, как были получены документы или кто был ответственен за их размещение на Scribd. «Русал» впервые узнал об этих документах, когда те были упомянуты в отчете Vantage, который компания заказала после получения «отчета осведомителя».

Адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алена Бачинская отмечает цель ответчиков в подобного рода спорах — обратить внимание суда на поведение самого истца, доказать, что истец сам действовал недобросовестно и не в интересах общей компании. «Русал», продолжает юрист, объясняет срыв сделки сугубо экономическими причинами, корректировкой цены в связи с ростом цены на медь. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель указывает, что стратегия «Русала» направлена на предъявление широкого спектра претензий с целью доказать личную ответственность Владимира Потанина за нарушение условий акционерного соглашения и причинение вреда интересам «Русала» как стороны соглашения. Ответчики, отмечает он, в свою очередь, сосредоточены на минимизации роли господина Потанина и акцентируют внимание на аспектах корпоративного управления и акционерного права, соблюдении необходимых корпоративных процедур и отсутствии неблагоприятных последствий для «Норникеля».

Сам Быстринский ГОК сегодня может быть оценен в еще большую сумму, сходятся во мнении эксперты. Цены на медь сегодня находятся в диапазоне $9,7–10 тыс. за тонну, имеют высокий потенциал дальнейшего роста, увеличились затраты на добычу и логистику, потому справедливая цена 14% актива — около $1,5 млрд, подсчитал начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. В такую же сумму оценивает долю независимый промышленный эксперт Максим Худалов. В 2024 году Быстринский ГОК увеличил переработку на 300 тыс. тонн год к году, до 11,3 млн тонн руды, и планировался рост показателя с реализацией проектов по увеличению мощности обогатительной фабрики. «Норникель» в 2024 году нарастил производство меди на 2%, до 433 тыс. тонн.

Олег Абелев добавляет, что затягивание судебного разбирательства в любом случае может напрямую повлиять на операционную деятельность обеих компаний. По его словам, растут затраты на юридическую защиту, идет давление на кредитный рейтинг, повышаются риски в глазах инвесторов, что может быть особенно ощутимо для «Русала» с высокой долговой нагрузкой.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев