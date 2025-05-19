В Свердловской области выставят на торги акции совхоза «Шумихинский»

Власти Свердловской области планируют продать 26% акций акционерного общества совхоза «Шумихинский», находящихся в государственной казне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Соответствующее решение было поддержано депутатами регионального заксобрания. Начальная цена пакета акций составит 62,5 млн руб., а шаг аукциона — 312,8 тыс. руб. На подачу заявок у акционеров есть больше месяца — до 23 июня. Дата проведения торгов назначена на 25 июня.

Ранее, в феврале 2024 года, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области продало 74% акций совхоза «Шумихинский» компании «Некрасово-1», принадлежащей семье экс-депутата заксобрания региона Анатолия Павлова, за 222 млн руб.

Алексей Кузнецов отмечал, что продажа акций позволит сократить дефицит бюджета, увеличить его доходную часть. Кроме того, она будет способствовать развитию конкуренции в данной сфере.

Полина Щуцкая