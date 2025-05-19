Санатории Ставропольского края в 2025 году выручили почти 9 млрд рублей

Организации санаторно-курортного комплекса Ставропольского края в январе-марте 2025 года отгрузили товаров и оказали услуг на 8,6 млрд руб. Это на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кавказ» в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санаторий «Одиссея» Фото: Санаторий «Одиссея»

По данным статистики, на выручку здравниц от деятельности в области медицины в первом квартале 2025 года пришлось 7,9 млрд руб. или 128,3% по отношению к аналогичному показателю 2024 года.

В прошлом году организации санаторно-курортного комплекса Ставрополья заработали 37,1 млрд руб. В сравнении с 2023 годом выручка выросла на 22,5%. На медицинские услуги в общем объеме пришлось 34,1 млрд руб.— на 23,4% больше, чем в предшествующем году.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, в 2025 году в регионе гостей принимают 128 санаторно-курортных учреждений (на три объекта больше, чем в 2022 году и на один в сравнении с 2023 годом). Общая емкость — 35 171 место. Как сообщили в ведомстве, самыми крупными здравницами являются лечебно-профилактическое учреждение санатории «Виктория» в Ессентуках на 1428 койко-мест и «Солнечный» в Кисловодске на 951 койко-место.

«Благодаря природным лечебным ресурсам у каждого города-курорта Кавказских минеральных вод сформировался свой лечебный профиль. Санаторно-курортные учреждения используют собственную лабораторную базу, оснащенную современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое позволяет пройти полное функциональное обследование. В здравницах Ставрополья лечатся урологические и эндокринные заболевания, а также хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов ЖКТ — всего порядка 12 профилей лечения»,— рассказали в министерстве.

Маргарита Синкевич